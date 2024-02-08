Грузия готова быть площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном: Илья Дарчиашвили

Кандидат на пост министра иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили заявил в своем выступлении в Парламенте, что Тбилиси хочет и готов быть площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», слова Дарчиашвили приводит Грузинская служба агентства «Sputnik».

«С точки зрения содействия миру и стабильности в регионе Грузия сделала важный шаг, запустив инициативу «Мирное соседство». Мы готовы продолжать свое участие в этом направлении в соответствии с потребностями наших стран-соседей. Мы хотим, чтобы в будущем Тбилиси стал для наших соседей местом, где они смогут обсуждать актуальные темы, что будет способствовать формированию доверия между странами», - сказал Дарчиашвили.

Кандидат на пост министра отметил, что руководство Грузии предприняло важные шаги для содействия миру и стабильности в регионе, чтобы Тбилиси стал площадкой для переговоров между Арменией и Азербайджаном, добавив, что правительство Грузии под руководством нового премьер-министра Ираклия Кобахидзе намерено продолжить работу в направлении повышения роли Южного Кавказа на мировой арене.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию в регионе, Грузия продолжает свою взвешенную политику и неоднократно содействовала общению между Арменией и Азербайджаном.

Дарчиашвили выразил уверенность, что для установления мира и стабильности на Южном Кавказе Грузия намерена поддерживать и углублять двусторонние стратегические отношения с Турцией, а также с Азербайджаном и Арменией.

В конце 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили начал инициативу «Мирное соседство» и предложил Азербайджану и Армении создать региональную платформу для неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.