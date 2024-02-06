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Венгрия будет способствовать укреплению отношений Армения-ЕС: Каталин Новак

Венгрия будет способствовать укреплению отношений Армения-ЕС: Каталин Новак

Венгрия хочет, чтобы Армения укрепила свои отношения с Европейским Союзом. Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявила президент Венгрии Каталин Новак.

“Мы хотим, чтобы Армения укрепила свои отношения с Европейским Союзом. Вы можете рассчитывать на нас, и когда в июле Венгрия станет председателем Европейского Союза, мы сделаем все, чтобы поддержать Армению и отношения Армения-ЕС, а также сможем продвинуться вперед в процессе либерализации визового режима для Армении”, - подчеркнула Новак, добавив, что Европейский Союз должен укреплять свои отношения с Южным Кавказом, и Венгрия может быть полезна в этом отношении.


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