Президент Венгрии отметила положительную динамику в армяно-венгерских торговых отношениях

В армяно-венгерских торговых отношениях наблюдается положительная динамика. Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявила президент Венгрии Каталин Новак.

“Мы рады, что в Армении представлены венгерские компании, например, авиакомпания "Wizzair". Мы видим, что в наших торговых отношениях есть положительная динамика. По состоянию на 2022 год в Армению было экспортировано беспрецедентное количество венгерских товаров. За 2003-2022 годы торгово-экономический оборот увеличился с 2,6 млн долларов до 29 млн долларов”, - подчеркнула Новак.