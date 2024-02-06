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Президент Венгрии отметила положительную динамику в армяно-венгерских торговых отношениях

Президент Венгрии отметила положительную динамику в армяно-венгерских торговых отношениях

В армяно-венгерских торговых отношениях наблюдается положительная динамика. Как сообщает корреспондент Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Армении Ваагном Хачатуряном заявила президент Венгрии Каталин Новак.

“Мы рады, что в Армении представлены венгерские компании, например, авиакомпания "Wizzair". Мы видим, что в наших торговых отношениях есть положительная динамика. По состоянию на 2022 год в Армению было экспортировано беспрецедентное количество венгерских товаров. За 2003-2022 годы торгово-экономический оборот увеличился с 2,6 млн долларов до 29 млн долларов”, - подчеркнула Новак.


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