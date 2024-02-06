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Компетентные органы опровергают слухи о закрытии нейропсихологического интерната Вардениса и управления кадастра

Компетентные органы опровергают слухи о закрытии нейропсихологического интерната Вардениса и управления кадастра

Государственные органы Армении опровергают слухи о закрытии Варденисского психоневрологического дома-интерната, а также Варденисского отдела кадастрового комитета.

В Минтруда и социальных вопросов Армении опровергли слухи о том, что Варденисский нейропсихологический интернат планируют закрытьх. "Такого обсуждения не было и нет", - сообщили Арменпресс в Министерстве труда и социальных вопросов.

В Комитете кадастра, в свою очередь, опровергли слухи о закрытии Варденисского офиса Комитета кадастра.

"Сообщаем Вам, что руководитель службы "Варденис" Комитета кадастра Гриша Агаджанян находится в отпуске до 28 февраля текущего года, офис продолжает свою нормальную работу", - говорится в разъяснении Комитета кадастра.

В социальных сетях активно циркулируются слухи о закрытии Варденисского нейропсихологического интерната и Варденисского отделения кадастрового комитета.


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