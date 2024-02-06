Компетентные органы опровергают слухи о закрытии нейропсихологического интерната Вардениса и управления кадастра
Государственные органы Армении опровергают слухи о закрытии Варденисского психоневрологического дома-интерната, а также Варденисского отдела кадастрового комитета.
В Минтруда и социальных вопросов Армении опровергли слухи о том, что Варденисский нейропсихологический интернат планируют закрытьх. "Такого обсуждения не было и нет", - сообщили Арменпресс в Министерстве труда и социальных вопросов.
В Комитете кадастра, в свою очередь, опровергли слухи о закрытии Варденисского офиса Комитета кадастра.
"Сообщаем Вам, что руководитель службы "Варденис" Комитета кадастра Гриша Агаджанян находится в отпуске до 28 февраля текущего года, офис продолжает свою нормальную работу", - говорится в разъяснении Комитета кадастра.
В социальных сетях активно циркулируются слухи о закрытии Варденисского нейропсихологического интерната и Варденисского отделения кадастрового комитета.
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