Фракция ГД будет ходатайствовать об изменении меры пресечения в отношении сотрудников SYNERGY

Фракция "Гражданский договор" НС РА выступит с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении задержанных сотрудников компании SYNERGY Ашота Ованесяна, Ани Геворкян и Лили Мкрян.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил журналистам в парламенте глава фракции Айк Конджорян.

«Для этого также есть определенные сигналы общественности. В частности, было учтено наличие смягчающих обстоятельств, особенно касающихся женщин, малолетних детей. Мы обсуждали это вчера на заседании фракции. В принципе, мы позитивно настроены по поводу подачи ходатайства об изменении запретительной меры", - сказал Конджорян.

Судя по всему, депутаты представят ходатайство 6 февраля.

Во фракции полагают, что изменение меры пресечения в отношении указанных лиц не повлияет на качество и ход расследования. Однако подписей депутатов пока нет на бумаге.

На вопросо том, присутствовал ли на заседании фракции, на котором обсуждался вопрос представления ходатайства, также председатель НС Ален Симонян, учитывая тот факт, что Ани Геворгян является женой его брата, Конджорян дала отрицательный ответ, Симонян не присутствовал на заседании 5 февраля.

Ранее по делу о явных коррупционных злоупотреблениях в Министерстве экономики были арестованы уволенная заместитель министра экономики Ани Испирян, Ани Геворкян - жена брата спикера НС Алена Симоняна, учредитель и глава SYNERGYАшот Ованнесян, а также сотрудница компании Лили Мкрян. Позже в качестве меры пресечения в отношении Ани Испирян был применен домашний арест, остальные фигуранты были заключены под стражу.