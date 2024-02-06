Сборная Армении по греко-римской борьбе примет участие в ЧЕ в полном составе

Главный тренер сборной Армении по греко-римской борьбе Армен Бабаларян представил состав на чемпионат Европы.

Как передает Арменпресс, в ЧЕ примут участие Манвел Хачатрян, (55 кг), Геворг Гарибян (60 кг), Грачья Погосян (63 кг), Славик Галстян (67 кг), Ашот Хачатрян (72 кг), Малхас Амоян (77 кг), Карен Хачатрян (82). Чемпионат Европы. кг), Геворг Тадевосян (87 кг), Артур Алексанян (97 кг), Давид Овасапян (130 кг).

Чемпионат Европы не является рейтинговым для Парижской Олимпиады. Чемпионат пройдет в столице Румынии Бухаресте 12-18 февраля.