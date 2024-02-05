Первый после восстановления дипотношений визит на высшем уровне: президент Армении прибыл в Венгрию

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян прибыл с официальным визитом в Будапешт. Как передает корреспондент Арменпресс, президента Хачатуряна в международном аэропорту Будапешта “Ференц Лист” встречала руководитель администрации президента Венгрии Шанда Томас.

В ходе официального визита президент Ваагн Хачатурян проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и спикером Национального собрания Ласло Кёвером.

Президент также встретится с представителями армянской общины Венгрии.

Фото: Айка Манукяна

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были установлены 26 февраля 1992 г.

31 августа 2012 г. решением Совета национальной безопасности Армении дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены после экстрадиции азербайджанского убийцы Рамиля Сафарова в Баку.

1 декабря 2022 г. в городе Лодзь в рамках министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которого была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений.

Карен Хачатрян