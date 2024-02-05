Первый после восстановления дипотношений визит на высшем уровне: президент Армении прибыл в Венгрию
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян прибыл с официальным визитом в Будапешт. Как передает корреспондент Арменпресс, президента Хачатуряна в международном аэропорту Будапешта “Ференц Лист” встречала руководитель администрации президента Венгрии Шанда Томас.
В ходе официального визита президент Ваагн Хачатурян проведет встречи с президентом Венгрии Каталин Новак, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и спикером Национального собрания Ласло Кёвером.
Президент также встретится с представителями армянской общины Венгрии.
Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были установлены 26 февраля 1992 г.
31 августа 2012 г. решением Совета национальной безопасности Армении дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены после экстрадиции азербайджанского убийцы Рамиля Сафарова в Баку.
1 декабря 2022 г. в городе Лодзь в рамках министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, в ходе которого была достигнута договоренность о восстановлении полноценных дипломатических отношений.
Карен Хачатрян
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