Пашинян считает экономическое развитие государственным интересом Армении

Премьер-министр Никол Пашинян считает государственными интересами экономическое развитие и развитие Армении в целом. Как сообщает Арменпресс, такую ​​точку зрения Пашинян высказал в интервью программе "Безопасная среда" Общественного радио Армении.

“Я пришел к убеждению, что государственный интерес Армении – это экономическое развитие и развитие Армении в целом, потому что то, о чем мы говорим - армия, образование, пограничная безопасность – это конкретные бюджетные расходы”, - сказал Пашинян.

Говоря о компоненте безопасности, премьер-министр подчеркнул, что экономика также очень важна в военной ситуации.

“В состоянии войны, кроме денег, потому что есть проблемы, инфраструктура повреждается, надо уметь более-менее обеспечить народ, нормальную деятельность тыла, надо производить некоторые вещи для фронта, начиная с одежды, заканчивая здравоохранением, лекарствами, продуктами питания и т.д. Но в сегодняшней ситуации экономическое развитие является интересом Армении, потому что именно благодаря экономическому развитию ты получаешь инфраструктуру и бюджетные средства. Например, мы повышаем зарплаты военным. За счет чего делаем это? Если нет доходов в госбюджет, невозможно повышать зарплату военным и кому бы то ни было, невозможно закупать оружие и боеприпасы, невозможно финансировать образование, чтобы у военного, у офицера было должное образование, у врача и т.д....” - сказал Пашинян.