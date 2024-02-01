Римский статут Международного уголовного суда вступает в силу для Армении с 1 февраля

Как сообщает «Арменпресс», Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября 2023 года.

В ноябре 2023 года Международный уголовный суд объявил, что Римский статут для Армении вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Ратификация Арменией Римского статута вызвала недовольство российской стороны, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал международный ордер на арест президента России Владимира Путина, что подразумевает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать президента России при посещении этих стран. МИД России даже направил ноту в связи с отправкой правительством Армении Римского статута на ратификацию в Национальное собрание.

Однако различные официальные лица Армении заявляли, что решение о присоединении к Римскому статуту было продиктовано тем, что они видят в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные им военные преступления.