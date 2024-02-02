“Ереванский бестселлер”: на первом месте “Уроки семейной мудрости от монаха…”: документальная книга, декабрь, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за декабрь 2023 года.

На первом месте книга Робина Шармы “Уроки семейной мудрости от монаха, который продал свой “феррари” ”. С помощью пяти навыков, представленных в книге, автор шаг за шагом ведет читателя к личному, а затем и к семейному счастью. Автор советует, делайте маленькие вещи с большой любовью и вниманием, тогда большие вещи сами позаботятся о себе.

На втором месте “Чертова мотивация” Давида Меджлумяна. Нас постоянно загоняют в одну и ту же ловушку, обещая мотивировать книгой, тренингом или фильмом, а на самом деле ничего не давали, потому что невозможно мотивировать кого-либо книгой или тренингом. Просто в очередной раз зарабатывают деньги за наш счет. Мы ждем простых ответов, и в результате заглатываем этот крючок. Сила воли - беспочвенный миф? Забота об обществе - одна из основных причин потери мотивации? Ответы на все эти и другие важные вопросы в ваших руках, и, прочитав книгу, вы определенно поймете, куда делась “чертова мотивация”.

На третьем месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги убегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга поможет читателю определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул стать новым человеком.

На четвертом месте книга Джеймса Клира “Атомные привычки”. Книга раскрывает маленькие изменения, в которых скрыта великая сила. Бывало ли с вами, чтобы вы хотели приобрести новую привычку и потерпели бы неудачу? Прочитав это руководство, вы поймете, что проблема не в вас, а в системе. Основываясь на научных данных, собственном опыте и рассказах других успешных людей, Джеймс Клир показывает, что в основе каждой привычки лежит система, при тщательном анализе которой, вы сможете избавиться от вредных привычек и сделать неизбежными хорошие.

“12 правил жизни. Противоядие от хаоса” Джордана Петерсона на пятом месте. На данный момент во всем мире уже продано 5 миллионов экземпляров этой книги. По данным New York Times, ее автор самый влиятельный современный мыслитель в западном мире.

“Клуб “5 часов утра” ” Робина Шармы на шестом месте. Это - мотивационная работа. Здесь Шарма советует просыпаться ранним утром. Следование примеру героев Шармы помогает читателю стать успешным, счастливым, и почему бы и нет - любимым. Путешествия героев по разным странам, полные интересных приключений, делают книгу еще более интересной и привлекательной.

На седьмом месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не учится на собственных уроках”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, ведя ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание в Армении военной промышленности. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

Книга Юваля Ной Харари “Sapiens. Краткая история человечества” на восьмом месте. Сто тысяч лет назад на Земле жили не менее шести человеческих видов, сегодня - всего один “Homo sapiens”. Что произошло с другими и что ожидает нас? Большая часть книг об истории человечества проявляет либо исторический, либо биологический подход, но Юваль Ной Харари этой весьма оригинальной книгой ломает все стереотипы. Его история начинается 70 000 лет назад, когда только появилось мировоззрение. Харари рассказывает, как развивающийся человек повлиял на мировую экосистему и как создавал империи. Автор соединяет историю и науку, пересматривая распространенные точки зрения, связывая прошлое с современными проблемами, рассматривая отдельные события в контексте больших идей. Харари заставляет заглянуть в будущее, потому что в последние десятилетия люди стали обходить законы естественного отбора, которые управляли жизнью на протяжении четырех миллиардов лет. К чему все это приведет, и какими мы хотим быть?

“Икигай. Японский секрет долгой и счастливой жизни” Гектора Гарсии и Франсеска Мираллеса на девятом месте. Это уникальное журналистское расследование, целью которого является выяснение секрета долголетия жителей японского острова Окинава и что на самом деле означает “икигай”. Прочитав эту книгу, вы многое узнаете о секретах долголетия и о японцах, у которых в жизни есть маленькие, но важные цели. Она поможет вам найти свой собственный “икигай” и зарядиться новой энергией, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь.

«Большая Пятерка для жизни» Джона П. Стрелеки - на десятом месте. В армянском переводе книга названа «Пять великих целей жизни». Это очередное произведение известного американского писателя, автора международного бестселлера «Кафе на краю света», коуча Джона Стрелеки. Книга о бизнесмене по имени Томас Дерейл, раскрывает секреты эффективного, популярного и успешного лидера. Она полна советами для бизнеса, и очень интересными и новыми идеями по переосмыслению и переоценке жизни.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян

Книги, получившие премию проекта “Ереванский бестселлер”, не включены в список

В составлении рейтингового списка участвовали книжные магазины: “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66), “Новый книжный магазин” (044-53-74-74).