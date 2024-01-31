Захарова ответила на вопроса о предложении Армении Азербайджану относительно подписания пакта о ненападении

Наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого, долгосрочного мира на Южном Кавказе является скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Как сообщает Арменпресс, такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись вопроса о предложении Армении Азербайджану относительно подписания пакта о ненападении.

«Если Вы говорите о нашей принципиальной позиции и интересуетесь нашими подходами, то мы уверены, что наилучшей гарантией установления стабильности и устойчивого, долгосрочного мира на Южном Кавказе является скорейшее возобновление реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 гг. Это безальтернативная «дорожная карта» примирения Баку и Еревана, включающая в том числе и выработку мирного договора», - отметила она.