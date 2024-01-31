В рамках договоренности, достигнутой между Музеем истории Армении и Британским музеем, впервые в Ереване будет демонстрироваться бронзовая голова богини Анаит, хранящаяся в Британском музее.

Как передает «Арменпресс», это сообщение распространил Комитет по туризму РА.

Отмечается, что показ состоится в сентябре 2024 года.