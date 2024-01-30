Посол Армении провел встречу с министром по делам миграции и убежища Греции
18:22, 30 Январь 2024
Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян 30 января провел встречу с министром по делам миграции и убежища Греции Димитрисом Керидисом.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в Греции, Тигран Мкртчян представил геополитическую ситуацию на Южном Кавказе, были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и расширения договорно-правового поля.
Министр Керидис выразил солидарность с армянским народом, подчеркнув культурную и цивилизационную общность с греческим народом, высокий уровень двусторонних отношений. Достигнута договоренность о дальнейшей активизации деятельности, направленной на развитие двусторонних отношений.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | باللغة العربية | فارسی | AMP Версия