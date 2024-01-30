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Английский национальный балет в мае выступит в Армении

Английский национальный балет в мае выступит в Армении

Благодаря усилиям Управления культуры и туризма мэрии Еревана, впервые в регионе состоятся гастроли Английского национального балета.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» пресс-секретарь мэрии Еревана Айк Костанян сообщил, что выступления запланированы на 10 и 11 мая.

Любители балета в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна смогут насладиться балетным спектаклем «Жизель» в исполнении труппы Английского национального балета.

Ранее руководитель Управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Саркисян по приглашению руководства Английского национального балета побывал в Великобритании. В Манчестере он присутствовал на представлении балета «Жизель». Для организации ереванских показов спектакля «Жизель», считающегося шедевром известного балетмейстера Акрама Хана, руководство театра обсудило возможности организации гастролей, даты, а также другие детали первых гастролей театра в регионе.


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