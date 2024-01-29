Усилия по оснащению ВС Армении вооружением, подобающим передовым армиям, дали свои результаты: министр обороны Армении

Усилия по оснащению Вооруженных сил Армении вооружением, соответствующим передовым армиям 21 века, в течение прошлого года дали ощутимые результаты.

Как передает «Арменпресс», об этом 28 января в своем выступлении на праздничном мероприятии, посвященном 32-летию Армии Республики Армения, заявил министр обороны Сурен Папикян.

«Опыт показал, что, как бы ни был высок солдатский дух и воля - беспрестанно служить Родине, без современного оружия невозможно иметь сильную и боеспособную армию.

Усилия по оснащению Вооруженных сил Армении вооружением, соответствующим передовым армиям 21 века, в течение прошлого года дали ощутимые результаты. Нам удалось расширить военно-техническое сотрудничество, найти новых партнеров и предпринять ощутимые шаги в направлении диверсификации вооружений. Это еще один шаг, укрепляющий диверсификацию нашей архитектуры безопасности, который поможет сформировать более устойчивую и надежную среду безопасности вокруг Армении», - подчеркнул Папикян.

Глава оборонного ведомства также подчеркнул программы, направленные на развитие военной промышленности, и усилия по обеспечению потребностей армии отечественной продукцией.

«Проще говоря, мы не должны импортировать то, что мы можем производить сами в нашей стране, по более низкой цене и хорошему качеству. Это цель, в направлении которой предпринимаются конкретные практические шаги», - подчеркнул Папикян.