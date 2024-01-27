Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16

Госдепартамент США уведомил Конгресс, что одобрил продажу истребителей F-16 и сопутствующего оборудования Турции на сумму $23 млрд.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Interfax.ru со ссылкой на The New York Times.

Как отметили газете представители госдепа и Пентагона, это было сделано после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал документы, разрешающие вступление Швеции в НАТО.