Пашинян и Гарибашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между Арменией и Грузией

В рамках состоявшегося в Тбилиси под совместным председательством премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией были подписаны двусторонние документы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили подписали Протокол 13-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией и декларацию “Об установлении стратегического партнерства между Республикой Армения и Грузией”.

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили подписали “Соглашение между правительством Республики Армения и правительством Грузии об осуществлении оплачиваемой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений”.

Заместитель министра экономики Республики Армения Арман Ходжоян и заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе подписали меморандум о взаимопонимании “О сотрудничестве между министерством экономики Республики Армения и министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии в области сельского хозяйства”.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Армения в Грузии Ашот Смбатян и заместитель министра по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальных вопросов Тамила Баркалая подписали меморандум о взаимопонимании “О сотрудничестве между министерством труда и социальных вопросов Республики Армения и министерством по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальных вопросов в области труда и социальной защиты”.