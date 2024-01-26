Армения и Грузия подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги заседания армяно-грузинской межправительственной комиссии.

“Де-факто мы уже были стратегическими партнерами. Сегодня, можно сказать, эта реальность получила формальное подтверждение. Сегодня мы официально подписали соглашение о стратегическом партнерстве”, - сказал Гарибашвили.