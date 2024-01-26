Посол ЕС выразил надежду, что Грузия быстро перейдет к следующему этапу процесса членства в ЕС

Переговоры о вступлении Грузии в Европейский союз начнутся, когда страна добьется прогресса в выполнении девяти необходимых для этого условий. Как передает «Арменпресс», об этом журналистам сообщил посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

«Еврокомиссия установила девять шагов и согласовала это с 27 членами на историческом саммите в декабре, на котором Грузии предоставили статус кандидата. Сейчас мы должны двигаться дальше... Это всего лишь начало тяжелого труда на пути членства Грузии в Евросоюз. Надеемся, что работа будет ускорена, что произойдет инклюзивная, конструктивная оценка Грузии. И надеюсь, что мы быстро перейдем к следующему этапу, в частности на начало переговоров по членству. Повторюсь, это произойдет на основании достигнутого прогресса в связи с девятью шагами», - заявил Герчински.

В декабре 2023 года на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе было принято решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС, Грузия должна продолжить выполнение еще девяти из двенадцати пунктов, включая реформы в области верховенства закона, прав человека, свободы СМИ.