Раиси и Эрдоган подчеркнули необходимость уважения территориальной целостности стран Южного Кавказа

Иран и Турция выступили с совместным заявлением, в котором среди прочих региональных и международных вопросов подчеркнули необходимость соблюдения территориальной целостности стран Южного Кавказа. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на текст заявления, опубликованного IRNA.

«Подчеркнув необходимость уважения территориальной целостности стран Кавказского региона, две страны оценили механизм диалога «3+3» как подходящую платформу для консультаций и конструктивного сотрудничества между государствами-членами», - говорится в тексте заявления.

Совместное заявление было подписано 24 января в Анкаре по итогам встречи президента Ирана Ибрагима Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заявлении стороны также осудили военные действия Израиля в секторе Газа, подчеркнули обоюдную волю двух стран к поддержанию мира в Сирии, выразили поддержку территориальной целостности Йемена, подчеркнув при этом важность безопасности судоходства в международных водах, включая Красное море. Они призвали к стабильному миру посредством политического диалога между конфликтующими сторонам, также и в Украине.

Инициированная Турцией региональная платформа предполагает сотрудничество между тремя странами Южного Кавказа - Арменией, Грузией и Азербайджаном и тремя соседними странами - Россией, Ираном и Турцией. В рамках платформы уже состоялись три встречи, две - на уровне заместителей министров иностранных дел, третья - на уровне министров иностранных дел. Грузия не участвовала ни в одной из этих встреч.