Нарушение территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Баку: Боррель

В Брюсселе завершилось заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в ходе которого в числе других вопросов были обсуждены также армяно-азербайджанские отношения.

Как передает корр. Арменпресс из Брюсселя, по итогам заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что страны-члены ЕС согласны с тем, что Азербайджан должен вернуться к предметному урегулированию отношений и мирным переговорам с Арменией.

“Недавние территориальные требования президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном”, - заявил Жозеп Боррель.

Лилит Гаспарян