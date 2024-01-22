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Нарушение территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Баку: Боррель

Нарушение территориальной целостности Армении будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Баку: Боррель

В Брюсселе завершилось заседание Совета министров иностранных дел ЕС, в ходе которого в числе других вопросов были обсуждены также армяно-азербайджанские отношения.

Как передает  корр. Арменпресс из Брюсселя, по итогам заседания верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции, что страны-члены ЕС согласны с тем, что Азербайджан должен вернуться к предметному урегулированию отношений и мирным переговорам с Арменией.

Недавние территориальные требования президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном”, - заявил Жозеп Боррель.

Лилит Гаспарян


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