Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложения ХАМАС вернуть заложников в обмен на прекращение боевых действий.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на Reuters, согласно этому предложению Израиль должен был полностью уйти из сектора Газа и передать контроль над анклавом ХАМАС.

«ХАМАС требует в обмен на освобождение наших заложников прекратить войну, вывести наши войска из сектора Газа, освободить убийц и насильников и оставить ХАМАС на месте. Я не готов согласиться на такой смертельный удар по безопасности Израиля», - заявил Нетаньяху.

Представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что отказ Нетаньяху прекратить военные операции в секторе Газа «означает отсутствие шансов на возвращение пленников».

После вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября в Израиле погибло 1 200 человек, около 240 были взяты в плен. 105 заложников во время семидневного гуманитарного перемирия были обменены почти на 240 палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

По данным палестинских властей, число жертв в ходе военной операции Израиля в секторе Газа достигло 25 000.