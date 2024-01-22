“Новая книга” - 3/24: Рафаэль Патканян, Хафез, Светлана Арутюнян, Ансель

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Рафаэль Патканян: Стихотворения, Поэмы, Повести

Рафаэль Патканян - один из основоположников армянской национальной патриотической поэзии. Он также был публицистом, общественным деятелем и педагогом. Своим творчеством и деятельностью Патканян содействовал внедрению современного армянского языка и созданию светской литературы. Стихотворение Рафаэля Патканяна «Слезы Аракса» является одним из шедевров армянской национально-освободительной поэзии.

Сборник Рафаэля Патканяна опубликован в серии «Моя библиотека». Каждая книга серии «Моя библиотека» представляет лучшее произведение армянских писателей-классиков. Серия адресована школьникам, студентам, взрослым читателям и, в целом, всем любителям армянской литературы. Издательство: “Эдит Принт”.

Переводная литература

Хафез: Газели, четверостишья

Ходжа Шамседдин Мохаммад Ширази, известный под именем Хафез, является одним из величайших мастеров персидской лирики. Творчество поэта XIV века оказало значительное влияние на всю персидскую культуру, его поэзия по сей день остается одной из самых любимых и читаемых.

В сборнике 292 газели и 16 четверостиший. Он предназначен для широкого круга читателей. Перевод: Жорж Абрамян; издательство: “Зангак”.

Детская литература

Светлана Арутюнян: Андзревашен

Посреди гор стояло небольшое село Андзревашен, где всегда шли дожди, гремели грозы, стояла грязь. В деревне жил маленький мальчик по имени Кайтик со своей рыбкой Джрик. Они устали от бесконечных дождей и пребывания дома. Они мечтали о солнечном свете, чтобы можно было гулять и играть на улице.

И однажды произошло нечто удивительное... Издательство: “Антарес”.

Документальная литература

Фредерик Ансель: Пути силы

Невозможно говорить о геополитике, не говоря о власти. Баланс сил, сфер влияния, политические, экономические, военные конфликты являются основой международных отношений. Власть, угрожает она или защищает, определяет условия существования государств и их граждан.

В этой книге вначале рассматриваются критерии власти, ее инструменты, проявления и даже иллюзии, которые она создает, а затем дается всесторонний обзор ключевых проблем во всех основных государственных образованиях и регионах планеты.

В ней описаны новые, негосударственные игроки, которые навязывают свою порой беспрецедентную власть сегодняшнему миру. Опираясь там, где это необходимо, на исторические обзоры, которые являются не столько уроками, сколько поучительными примерами, Фредерик Ансель успешно и последовательно представляет подробную картину современного мира, определяя тенденции развития.

В книге есть объективные, современные и обоснованные описания и выводы последних 30 лет РА, Арцахского конфликта, 44-дневной войны, армяно-азербайджанской вражды, сложных армяно-российских отношений и утраченные возможности армянского общества. Перевод: Лилит Блеян; Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.