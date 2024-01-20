Иран запустил спутник

Космическое агентство Ирана сообщило об успешном выводе на орбиту спутника собственного производства.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Спутник под названием Soraya был выведен на орбиту высотой 750 километров.

Сообщается, что это первый случай, когда иранский спутник был успешно выведен на орбиту высотой более 500 километров.