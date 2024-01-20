Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий. Пашинян

В ходе мирного процесса Армения ожидает от Азербайджана гарантий отсутствия скрытых территориальных претензий и в ответ готова дать такие же гарантии Азербайджану.

Как передает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии "Гражданское соглашение", представляя, на каком этапе находится работа над мирным соглашением.

"Работа дошла до того пункта, что мы хотим дополнительных гарантий от Азербайджана. Азербайджан ждет от нас дополнительных гарантий, что у нас нет скрытых друг от друга территориальных претензий и амбиций. Дипломатические тексты всегда имеют разные повороты, подтексты. И мы видим в подтексте азербайджанских предложений, и возможно, Азербайджан — в наших предложениях, территориальные претензии, и если не сегодняшние, то грядущие угрозы", - сказал Пашинян.

По мнению премьера, к ситуации можно относиться по-разному, но к ней следует относиться как к рабочему процессу, которым необходимо продолжать управлять до тех пор, пока не будут даны ответы на все вопросы.

Премьер-министр считает, что на теоретическом уровне мир между Арменией и Азербайджаном возможен. И по сути, разговоры последнего периода шли в том направлении, что Армения и Азербайджан не имеют друг к другу территориальных требований и взаимно обязуются не предъявлять подобных территориальных требований и впредь. Это и есть то понимание, которое было достигнуто за это время.

"Мы ожидаем от Азербайджана гарантий того, что Азербайджан не желает оставлять оснований, поводов для будущих территориальных претензий со стороны Республики Армения — скрытых, в подтекстах. Мы хотим таких гарантий, но мы готовы также дать такие гарантии. Это взаимосвязанное действие", - сказал Пашинян, добавив, что это не может быть односторонним шагом ни с армянской, ни с азербайджанской стороны.