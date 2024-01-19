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В Гюмри открылся новый офис почетного консульства Италии

В Гюмри открылся новый офис почетного консульства Италии

В Гюмри открылся новый офис почетного консульства Италии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата губернатора Ширака, на церемонии открытия присутствовали Чрезвычайный и Полномочный посол Италии в Армении Альфонсо Ди Риццо, заместитель губернатора Ширака Анна Мартикян, сотрудники аппарата губернатора, почетный консул Италии в Армении Массимилиано Флориани, консул Германии в Гюмри Алексан Тер-Минасян, представители интеллигенции, гости.

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От имени губернатора Ширака Мушега Мурадяна заместитель губернатора Анна Мартикян приветствовала присутствующих и пожелала консульству эффективной работы, подчеркнув необходимость углубления децентрализованного сотрудничества между двумя дружественными странами.

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Затем вице-губернатор и сотрудники аппарата посетили концерт «Gran Duo Italiano», организованный посольством.

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