Посол Франции вызван в МИД РФ 

МИД России вызвал посла Франции Пьера Леви после ликвидации иностранных наемников в Харькове. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", — сказала дипломат.