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Николя Анелька и президент ФФА обсудили перспективы строительства футбольной академии в Армении

Николя Анелька и президент ФФА обсудили перспективы строительства футбольной академии в Армении

Находящийся в Армении французский футболист Николя Анелька и президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян обсудили перспективы создания футбольной академии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Федерации футбола Армении, 18 января Николя Анелька посетил Технический центр ФФА/Футбольную академию и ознакомился с инфраструктурой.


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