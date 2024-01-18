В трехсторонних договоренностях «зангезурский коридор» никогда не упоминался: Сергей Лавров

Про «зангезурский коридор» никогда речь не шла в рамках трехсторонних договоренностей между Арменией, Россией и Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности ведомства в 2023 году.

Лавров коснулся недавних заявлений лидеров Армении и Азербайджана относительно установления связи между Азербайджаном и Нахиджеваном.

«Причем премьер-министр Пашинян где-то сказал, что Армения категорически против «зангезурского коридора». Про «зангезурский коридор» никогда речь не шла в рамках трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России. В заявлении, которое было подписано 9 ноября 2020 года, остановившее войну, было сказано, что разблокируются все экономические и транспортные коммуникации», - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД России напомнил, что согласно упомянутому заявлению все экономические и транспортные связи будут разблокированы, Армения будет гарантом безопасности транспортного сообщения в обоих направлениях между западными регионами Азербайджана и Нахиджеваном, а контроль над этим транспортным сообщением будет осуществляться Пограничной службой ФСБ РФ.

По словам Лаврова, в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров трех стран решено, что в случае разблокировки всех соединений и маршрутов, страны, по территории которых проходит данный разблокируемый маршрут, полностью сохранят суверенитет и юрисдикцию на эти маршруты на их территории.

«В трехсторонней рабочей группе еще в июне 2023 года на уровне вице-премьеров были достигнуты договоренности о том, что сначала возобновится железнодорожное транспортное сообщение», - сказал Лавров.

По словам главы МИД России, это было согласовано и затем обсуждено с президентом России Владимиром Путиным, когда он посетил Ереван в рамках саммита ОДКБ.

«Этот вопрос был согласован, потом его обсуждали премьер Армении и президент России в Ереване на саммите ОДКБ. Встреча прошла весьма позитивно, но потом всё опять куда-то ушло. И мы прекрасно понимаем, что вот такие откаты от достигнутых договоренностей дело не редкое. Что помешало завершить на бумаге договоренности о принципах открытия движения между основным Азербайджаном и Нахиджеваном я не знаю», - сказал Лавров.