Пакистан нанес удары по целям на территории Ирана: есть 7 погибших

18 января Пакистан нанес удары на территории Ирана, целясь в укрытия боевиков-сепаратистов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение МИД Пакистана.

В результате ударов Пакистана в иранских провинциях Систан и Белуджистан погибли 7 человек: 3 женщины и 4 ребенка.

«В ходе операции, проведенной на основе данных разведки, было убито несколько террористов», -заявило Министерство иностранных дел Пакистана, добавив, что это были тщательно скоординированные и точные удары по укрытиям террористов.

В сообщении также говорится, что «Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего действия - было обеспечение собственной безопасности и национальных интересов Пакистана, которые имеют первостепенное значение и не могут быть поставлены под угрозу».

Источник в пакистанской разведке сообщил Reuters, что удары были нанесены «по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан». Как сообщалось ранее, 16 января Иран нанес удары по территории Пакистана, заявив, что это удары по двум опорным пунктам террористической группировки «Джейш аль-Адль». Пакистан сообщил, что в результате этих ударов погибли двое детей, и предупредил Иран о возможных последствиях.

Исламабад также отозвал своего посла в Иране.