Президент Ваагн Хачатурян пригласил короля Бельгии посетить Армению
20:30, 16 Январь 2024
На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с королем Бельгии Филиппом.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты региональная ситуация на Южном Кавказе, дружественные отношения между Арменией и Бельгией, углубление партнерства Армения-ЕС.
Король Бельгии поделился теплыми впечатлениями от частного визита в Армению, высоко оценил роль армянской общины Бельгии в жизни страны.
В ходе беседы были затронуты осуществленные в Армении за последние годы демократические реформы.
В конце встречи президент Ваагн Хачатурян пригласил короля Филиппа в Армению.
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