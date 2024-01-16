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Президент Ваагн Хачатурян пригласил короля Бельгии посетить Армению

Президент Ваагн Хачатурян пригласил короля Бельгии посетить Армению

На полях Всемирного экономического форума в Давосе президент Республики Армения Ваагн Хачатурян провел встречу с королем Бельгии Филиппом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи были затронуты региональная ситуация на Южном Кавказе, дружественные отношения между Арменией и Бельгией, углубление партнерства Армения-ЕС.

Король Бельгии поделился теплыми впечатлениями от частного визита в Армению, высоко оценил роль армянской общины Бельгии в жизни страны.

В ходе беседы были затронуты осуществленные в Армении за последние годы демократические реформы.

В конце встречи президент Ваагн Хачатурян пригласил короля Филиппа в Армению.


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