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Делегация Федерального Национального Совета ОАЭ выразила поддержку армянскому проекту “Перекресток мира”

Делегация Федерального Национального Совета ОАЭ выразила поддержку армянскому проекту “Перекресток мира”

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 16 января принял делегацию Федерального Национального Совета Объединенных Арабских Эмиратов во главе с председателем Комиссии по обороне, внутренним и иностранным делам Али Рашидом аль-Нуайми.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, собеседники с удовлетворением отметили интенсивное развитие экономических отношений Армения-ОАЭ, в рамках которых товарооборот в 2023 году достиг 2,8 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 185%. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в представляющих двусторонний интерес сферах.

Аль-Нуайми выразил поддержку представленному правительством Армении проекту “Перекресток мира”, в рамках которого стороны обсудили региональное сотрудничество.


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