Делегация Федерального Национального Совета ОАЭ выразила поддержку армянскому проекту “Перекресток мира”

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 16 января принял делегацию Федерального Национального Совета Объединенных Арабских Эмиратов во главе с председателем Комиссии по обороне, внутренним и иностранным делам Али Рашидом аль-Нуайми.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата СБ Армении, собеседники с удовлетворением отметили интенсивное развитие экономических отношений Армения-ОАЭ, в рамках которых товарооборот в 2023 году достиг 2,8 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 185%. Стороны также обсудили возможности сотрудничества в представляющих двусторонний интерес сферах.

Аль-Нуайми выразил поддержку представленному правительством Армении проекту “Перекресток мира”, в рамках которого стороны обсудили региональное сотрудничество.