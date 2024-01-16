Обсужден ход подготовки к проведению в Ереване финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2024 года

Под председательством руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна состоялось обсуждение, посвященное подготовке к проведению в Армении финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу 2024 года.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в обсуждении приняли участие заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян, директор Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна Карен Казарян и другие.

Как отметил президент ФФА Армен Меликбекян, полуфиналы пройдут 3 мая, матч за третье место и финал - 5 мая. Все матчи пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване. Финал будет транслироваться более чем в 70 странах.

В “Финале четырех” Лиги чемпионов по футзалу примут участие испанские “Барселона” и “Пальма-футзал”, а также португальские “Спортинг” и “Бенфика”. Было отмечено, что Армению посетит большое количество болельщиков. В ближайшее время также ожидается визит представителей УЕФА для обсуждения подготовки.

Араик Арутюнян подчеркнул необходимость и важность организации финала на высоком уровне и выразил готовность правительства Республики Армения оказать содействие в этих работах.