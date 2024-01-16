На заседании Инвестиционного комитета обсуждены развитиe инфраструктуры, дорожноe строительствo и другие проекты

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна продолжились обсуждения вопросов повестки пятого заседания Инвестиционного комитета.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала было представлено одобренное на 3-м заседании технико-экономическое исследование проекта “Создание сухого порта в Ширакской области”. Проект будет способствовать ускорению движения грузов, повышению качества и объемов грузоперевозок. В результате на базе являющихся свободной экономической зоной индустриальных парков будет создан многомодельный сухой порт, Армения станет транзитным транспортным и экспортно-ориентированным производственным центром.

Министр экономики Ваан Керобян отметил, что в результате реализации проекта в Гюмри будут созданы тысячи рабочих мест, транспортный узел, который будет связан воздушным, сухопутным и железнодорожным транспортом с близлежащими портами и крупными транспортными артериями. По словам Ваана Керобяна, проект станет большим экономическим результатом не только для Ширакской области, но и для всей Армении. Министр экономики также добавил, что проект интегрирован в проект “Перекресток мира” и является северо-западным узлом “Перекрестка мира”, который в случае реализации обеспечит связь Армении с другими странами региона.

По словам Ваана Керобяна, у правительства есть своя часть инвестиций, которая составляет 37 млн долларов, но будут привлечены также крупные иностранные инвесторы, которые должны стать операторами сухого порта и объемы инвестиций которых будут значительно больше. “Также нужно будет привлечь промышленные компании, которые уже будут создавать свои мощности в индустриальном парке. Реализация проекта рассчитана на 5-7 лет”, - добавил министр экономики.

По итогам обсуждения было принято решение предварительно одобрить проект. Премьер-министр поручил министерству экономики создать “дорожную карту” реализации проекта, чтобы уточнить дальнейшие шаги.

В рамках повестки членам Комитета были представлены новые проекты. В рамках проекта дорожного строительства города Еревана были представлены проекты “Строительство участка автодороги Тбилисское шоссе-Егвардское шоссе” и “Строительство новой дороги Рубинянц-Ачарян”.

Мэр Еревана Тигран Авинян подчеркнул, что строительство моста, соединяющего Тбилисское шоссе с улицей Микояна, является чрезвычайно важным проектом, соединяющим трассу М4 с объездной дорогой Север-Юг, и добавил, что строится еще один мост через реку Раздан, который будет иметь существенное значение с точки зрения разгрузки автотранспорта из административного района Арабкир.

Представляя второй проект, мэр подчеркнул, что в результате значительно будут сокращены грузоперевозки по улицам Ачарян-Мясникян, и добавил, что этот проект также окажет положительное влияние в плане пробок в Ереване. “Конечно, эти две программы должны быть реализованы при поддержке правительства. Это крупные проекты, и эти проекты окажут существенное влияние не только на сам город Ереван, на жителей Еревана, но и на грузоперевозчиков, которые получат возможность обходить город Ереван”, - сказал Тигран Авинян.

По итогам обсуждения проектов было принято решение провести на первом этапе технико-экономическое исследование, по результатам которого возможно будет реализовать проекты.

Тигран Авинян отметил, что строительство участка Тбилисское шоссе - улица Микоян и моста займет примерно 4-5 лет, а соединяющей улицы Рубинянц и Ачарян дороги - более короткое время.

Затем был представлен проект “Водородное хозяйство”. Министр экономики отметил, что различные страны пытаются включить производство зеленого водорода в свой энергетический переход, и добавил, что Армения рассматривает вариант солнечной энергетики – производства зеленого водорода из возобновляемых источников энергии.

По итогам обсуждения проекта было решено создать занимающуюся вопросами водорода рабочую группу, в которую войдут и должностные лица, и представители частных консалтинговых компаний, и ученые. Целью создания рабочей группы является разработка водородной стратегии Армении.