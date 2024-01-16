Какое влияние окажут предстоящие выборы в ЕП на работу структур ЕС: комментарий эксперта по Европе

В преддверии выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня, председатель Совета ЕС Шарль Мишель объявил, что досрочно сложит с себя мандат и примет участие в выборах. Что означает это решение для ЕС и для самого Шарля Мишеля, какие последствия оно может иметь для армяно-азербайджанских переговоров и деятельности структур ЕС?

На эти и другие темы корреспондент «Арменпресс» в Брюсселе беседовала со старшим научным сотрудником расположенного в Брюсселе Центра европейских политических исследований (CEPS), бывшим директором центра Стивеном Блокмансом.

Г-н Блокманс, политика Европы радикально изменилась за последнее десятилетие, она все больше склоняется к идеологии правых. Каковы Ваши прогнозы на предстоящие выборы в 2024 году?

Европейские выборы 2024 года, по сути, станут свидетелями дальнейшего сдвига вправо правоцентристского спектра как на национальном уровне, так и на уровне Европейского Союза. Следует отметить, что в этом году состоятся выборы в нескольких странах-членах ЕС. В Бельгии, например, выборы пройдут в один день с выборами в Европарламент, в Австрии - чуть позже, осенью. Я привел пример двух стран, где две крайне правые партии могли бы стать крупнейшими и, таким образом, занять ключевые позиции в формировании коалиционных правительств. В какой степени они смогут использовать свою вновь обретенную власть на национальном уровне для реализации националистической сепаратистской программы, еще предстоит увидеть в Бельгии. В Австрии это весьма выражено. Это могло бы пойти дальше, опираясь на антииммиграционную повестку и более пророссийские пункты повестки. На уровне Европейского Союза я ожидаю меньших изменений в политическом направлении, которое Европейский парламент наметил за последние несколько лет, просто потому, что существует объединение электората в 27 странах-членах, которые выбирают те политические предпочтения, где, крупные силовые блоки продемонстрировали значительную стабильность за последние десятилетия. Причиной дальнейшего размывания этих крупных властных блоков может стать, в частности, христианско-демократический или социал-демократический властный блоки в пользу других партий. Но в целом все эти изменения будут управляемыми и стабилизированными.

Как Вы уже отметили, похоже, что популярность крайне правых высока по всей Европе. Преувеличены или нет заявления о победе крайне правых? Если их победа реалистична, какие последствия это будет иметь?

Я с людьми той школы мысли, которые все еще верят в демократическую устойчивость, сопротивление, структуры, которые были созданы в нашей демократической системе, чтобы противостоять сепаратистам или автократическим силам. Конечно, примеры некоторых государств-членов, которые пошли по этому пути, в частности Венгрии и Польши, послужат предупреждением для предотвращения дальнейших отклонений в этом направлении. На уровне стран-членов, представленных в Европейском совете, эти точки зрения и политические действия станут более весомыми. Это очевидно, и, следовательно, на европейском уровне произойдет сдвиг в этом направлении, я думаю, что это затруднит ведение переговоров по таким вопросам, как отношения ЕС с Россией или распределение иммиграционных средств и т. д.

Поскольку Вы упомянули вопрос Венгрии, поговорим о том, что не напрямую, но имеет отношение к этой теме. Недавно председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что примет участие в выборах в Европейский парламент, а это означает, что он досрочно сложит свои полномочия. И эта работа будет поручена Венгрии, поскольку председательство перейдет к этой стране. Что значит решение Шарля Мишеля для нее и для Европы? Какие могут быть развития событий, учитывая, что Венгрия займет эту очень важную позицию?

Я считаю, что решение Шарля Мишеля досрочно отказаться от председательства в Европейском совете в пользу выдвижения своей кандидатуры для получения места в Европейском парламенте очень эгоцентрично. Европа и Европейский Союз сталкиваются со значительными стратегическими проблемами, и опытная рука, координирующая позиции между 27 государствами-членами, абсолютно необходима. Это происходит по принципу ротации, и, следовательно, во второй половине 2024 года председательствовать будет Венгрия. Я думаю, это показывает уровень лояльности Мишеля, остается только ждать, потому что, с общего согласия, может быть еще одна замена, и определенные имена уже прозвучали. В связи с этим обсуждались имена Марио Драги и других, которые могли бы взять на себя роль этой замены, до тех пор, пока не будут определены все должностные лица на более высоких должностях. Я также думаю, что трудно предсказать, каковы будут результаты выборов в Европейский Парламент.

Как это решение Мишеля может повлиять на армяно-азербайджанские отношения? Насколько под угрозой может оказаться формат трехсторонних встреч? Произойдут ли изменения в позиции Европейского совета или ЕС в целом?

Мы видели, что эти переговоры, конечно, проходили по разным каналам, в том числе с участием США и, конечно же, России. Мы также видим двусторонние переговоры, которые сейчас ведутся. Так что не следует преувеличивать роль Европейского Союза и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в этих переговорах. Я предпочитаю верить, что переговоры между Арменией и Азербайджаном уже достигли такого уровня, что уже наступил этап представления мирного соглашения на бумаге.

Полный текст интервью на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1128142/

Лилит Гаспарян