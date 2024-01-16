В результате атаки БПЛА на Воронеж повреждено 30 квартир: в городе введено чрезвычайное положение

Глава Воронежской области России Александр Гусев сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА пострадали более 30 квартир в трех зданиях. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на агентство «Интерфак».

«По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Сейчас специалисты занимаются установкой временного остекления. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской. По этим домам также принято решение об установке временного остекления», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время в школе № 84 развернут пункт временного размещения для жителей пострадавших квартир, но пока пор никто не обратился за помощью.

Гусев отметил, что на месте происшествия продолжают работать все спецслужбы, городской администрацией развернут оперативный штаб.

Ранее губернатор Воронежской области сообщил, что украинские БПЛА были уничтожены системой противовоздушной обороны. В результате падения обломков сбитого украинского БПЛА на квартиру пострадал один ребенок. Для принятия оперативных решений в Воронеже введено чрезвычайное положение.