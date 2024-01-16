Национальное собрание Армении приняло проект, касающийся лиц, достигших 27- лет и уклонившихся от службы в армии

Национальное собрание во втором чтении и полностью приняло проект, предложенный депутатом от фракции « Гражданский договор» Айком Саркисяном, касающийся лиц, достигших 27-летнего возраста и уклонившихся от армии. Как сообщает «Арменпресс», за проект проголосовал 61 депутат, против - 27, 6 воздержались.

Проектом предлагается возможность освобождения от уголовной ответственности гражданам, достигшим 27-летнего возраста и не прошедшим обязательную военную службу. Первый вариант: отслужить два года, второй: отслужить один год и заплатить в государственный бюджет 2,5 миллиона драмов. Третий: отслужить шесть месяцев и заплатить в государственный бюджет 5 миллионов драмов, четвертый: отслужить один месяц и заплатить в государственный бюджет 8 миллионов драмов, пятый: заплатить в государственный бюджет 15 миллионов драмов вместо военной службы.

Кроме того, проектом предлагается, чтобы призыву на обязательную военную службу подлежали и граждане мужского пола, получившие гражданство Республики Армения по достижении 27 лет. При этом они могут либо пройти обязательную военную службу в Вооруженных силах сроком на 12 месяцев, либо заплатить в государственный бюджет 2,5 миллиона драмов.

Позицию правительства представил заместитель министра обороны Арман Саркисян, который попросил депутата Айка Саркисяна воздержаться от установления обязательств по прохождению обязательной военной службы рядового состава сроком на 1 год в отношении лиц, достигших 27-летнего возраста и получивших гражданство РА, или вместо этого выплатить в государственный бюджет 2,5 млн драмов.