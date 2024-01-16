Иран нанес удары по штаб-квартире «Моссада» в Иракском Курдистане и объектам в Сирии, причастным к взрывам в Кермане

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) нанес удар баллистическими ракетами по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» в Иракском Курдистане. Это произошло в рамках операций против антитеррористических группировок и сетей в регионе. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение IRNA.

КСИР выступил с тремя заявлениями об операциях против террористов, связанных с недавними нападениями на иранские города Керман и Раск.

Согласно первым двум заявлениям, КСИР: «Баллистические ракеты были использованы для уничтожения шпионских центров сионистского режима, принадлежащих «Моссаду», а также собраний антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане».

В третьем заявлении говорится, что КСИР целился на штаб-квартиру «Моссада» в Иракском Курдистане и уничтожил ее баллистическими ракетами за «недавние злодеяния сионистского режима, приведшие к мученической смерти командиров Корпуса стражей исламской революции и оси сопротивления».

3 января, в день 4-й годовщины убийства генерала Касема Сулеймани, в результате двух взрывов, прогремевших во время церемонии в его память в городе Керман, погибло около 90 человек. Ответственность за это нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

В декабре 2023 года террористическая группировка «Джейш аль-Ади» напала на полицейский участок в городе Раск, убив 12 полицейских.