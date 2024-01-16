Николя Анелька приедет в Армению для обсуждений по созданию футбольной академии международного уровня

По приглашению Армяно-французской торгово-промышленной палаты с 16 по 20 января в Армении будет находиться нападающий французского клуба ПСЖ, французский футболист Николя Анелька.

Как сообщили «Арменпресс» в Армяно-французской торгово-промышленной палате, в ходе визита, среди прочих вопросов, будет обсужден и вопрос создания в Армении футбольной академии международного уровня.

Николя Анелька сыграл за сборную Франции более 69 игр, выиграв чемпионат Европы, а также Кубок Конфедераций. Он играл во многих престижных клубах, среди которых ПСЖ, «Арсенал», «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».