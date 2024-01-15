Пора вводить принятые в прогрессивном мире другие средства поощрения достойных личностей: замминистра юстиции

Целью проекта по пересмотру присуждения почетных званий является обеспечение здоровой конкуренции и основанного на достоинствах прогресса в профессиональных кругах, а также исключение негативного воздействия на морально-психологическую атмосферу в профессиональных сообществах и внедрение основанного на измеримых и конкретных результаты инструментария поощрения отдельных специалистов.

Об этом в беседе с Арменпресс сказала заместитель министра юстиции Армении Арменуи Арутюнян.

- Госпожа Арутюнян, проект об отмене почетных званий стал сегодня поводом для бурного обсуждения в парламенте. Хотели бы попросить Вас еще раз разъяснить, какова цель отмены присвоения званий.

- Спасибо за вопрос. В самом деле, идея отказа от почетных званий, конечно, не должна была найти однозначного отклика, но цель проекта, по сути, ясна: обеспечение здоровой конкуренции и основанного на достоинствах прогресса в профессиональных кругах, а также исключение негативного воздействия на морально-психологическую атмосферу в профессиональных сообществах и внедрение основанного на измеримых и конкретных результаты инструментария поощрения отдельных специалистов.

Пора отказаться от званий, которые во многом являются советским наследием, поскольку «народность» не может быть измерено и оценено какими-то конкретными критериями, поэтому очевидно, что народность какого-либо творца, его общественное признание, общественное восприятие его имиджа и/или деятельности не могут быть ни проверены, ни измерены, ни ратифицированы, ни отвергнуты каким-либо государственным органом.

Сегодня я также представила тезис о том, что пора вводить принятые в новом, прогрессивном мире другие средства поощрения достойных личностей, например, отраслевых премий посредством оценки заслуг деятелей только экспертами в данной области, при этом такие премии могут быть ежегодными, что будет стимулировать не только лауреата, но и других специалистов (деятелей) в этой области постоянно вносить свой вклад для получения следующей премии.

- В контексте обсуждения проекта Вы с трибуны НС упомянули имена получивших звания лиц, что было воспринято неоднозначно. Некоторые из них уже отреагировали. Этот проект касается людей, почему были упомянуты имена?

- Да, я назвала имена и сделала это с горечью, поскольку если сейчас мы попытаемся с помощью опросов выяснить народность этих достойных людей, то с сожалением обнаружим, что их узнаваемость снизилась, и не потому, что им не были присвоены звания народных или заслуженных, а потому, что творчество многих других упомянутых мной и не упомянутых мною уважаемых лиц со временем недостаточно освещается, не предается огласке, не ведется постоянная работа по поддержанию высокого общественного восприятия.

Напротив, сомнительной «народностью» пользуются совсем другие имена и другие деятели, которых, думаю, не следует считать образцами для подражания, теми, чей путь должен быть для нас ориентиром. Несмотря на то, что сказанное мною было вырвано из контекста и в ряде случаев подано совсем по-другому, меня утешает тот факт, что хотя бы из-за названных мной имён, пусть даже и искажая высказанную мною мысль, многие из наших соотечественников, желательно - молодых людей, проявят интерес к деятельности упомянутых мною людей.

- Учитывая такие обсуждения вокруг проекта, возможно ли, что в него будут внесены изменения?

- Обсуждения вокруг проекта на самом деле не новые, идея обсуждается на разных площадках уже год, дважды выносилась на публичное обсуждение. Обсуждения могут продолжаться гораздо дольше, но я думаю, что наше общество действительно должно принять, что государство должно как можно меньше вмешиваться в присвоение званий человеку в какой-либо области, почетные звания не должны рассматриваться в качестве политического рычага, государство не должно решать человек «заслуженный» или «народный», государство обязано создавать и поощрять равные условия труда и творчества для всех, а народная любовь и уважение не могут быть измерены и не должны измеряться, они должны быть неизмеримы в отношении достойных детей нашего народа.