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После 44-дневной войны пропало около 17 тысяч автоматов

После 44-дневной войны пропало около 17 тысяч автоматов

После 44-дневной войны пропало около 17 тысяч автоматов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр внутренних дел Ваге Казарян.

“После 44-дневной войны 2020 года пропало около 17 тысяч автоматов. Нас беспокоит вопрос, связанный с оружием и боеприпасами. И мы объявили 2023 год годом борьбы с незаконным оборотом оружия и добились неплохих результатов”, - отметил Казарян.


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