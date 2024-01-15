После 44-дневной войны пропало около 17 тысяч автоматов. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр внутренних дел Ваге Казарян.

“После 44-дневной войны 2020 года пропало около 17 тысяч автоматов. Нас беспокоит вопрос, связанный с оружием и боеприпасами. И мы объявили 2023 год годом борьбы с незаконным оборотом оружия и добились неплохих результатов”, - отметил Казарян.