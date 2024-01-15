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Иран заявил, что не отдает приказов региональным силам сопротивления

Иран заявил, что не отдает приказов региональным силам сопротивления

Иран не отдает никаких приказов региональным силам сопротивления, они действуют самостоятельно и в рамках своих интересов. Как сообщает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

«Силы сопротивления в регионе, включая Йемен, действуют независимо и исключительно в рамках своих интересов. Иран не отдает им никаких приказов», - МИД Ирана приводит слова министра в Telegram.

Абдоллахиян также отметил, что «если бы не были сформированы силы сопротивления в Сирии и Ираке для борьбы с терроризмом, то сегодня Сирия и Ирак выглядели бы совсем по-другому». По его словам, если бы силы сопротивления не обеспечивали безопасность региона, то Израиль вышел бы за свои границы.

После эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа 7 октября прошлого года представители йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территорию Израиля, и не будут пропускать его корабли по Красному морю и Баб-эль-Мандебскому проливу, пока военные действия в палестинском анклаве не будут прекращены.

В свою очередь, шиитские ополченцы в Ираке и Сирии начали нападать на американские военные базы в этих странах «в ответ на массовые расправы над палестинским населением со стороны Израиля, которого поддерживают США».


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