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Пашинян предложил Азербайджану подписать договор о контроле над вооружениями

Пашинян предложил Азербайджану подписать договор о контроле над вооружениями

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивает, что, знакомясь с предложениями Азербайджана относительно мирного договора, у него порой создается впечатление, что эта страна пытается создать документ, легитимизирующий последующие войны.

Как передает Арменпресс, премьер-министр сказал, что это за гранью логики.

Он отметил, что Армения предложила зеркально отвести войска от границы, определенной Алматинской декларацией, но Азербайджан отказался. Азербайджан также отверг предложение Армении о демилитаризованных приграничных зонах. 

«Я могу сделать и другое предложение. Давайте подпишем договор о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных соглашений, касающихся вооружений, и имели возможность контролировать друг друга в плане выполнения этих соглашений. Конечно, это нечто новое, но если мы искренне хотим идти к миру, все эти вопросы можно решить", - отметил Пашинян.

 

 

 


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