Католикос Всех Армян отбыл в США
15:42, 13 Январь 2024
Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви, Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II 13 января отбыл с Патриаршим визитом в армянские епархии Востока США, Великобритании и Ирландии.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационная служба Первопрестола.
Верховный Патриарх Армянской Апостольской Святой Церкви проведет встречи с епархиальными структурами и благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина для обсуждения программ, реализуемых Первопрестолом.
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