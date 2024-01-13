Католикос Всех Армян отбыл в США

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви, Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II 13 января отбыл с Патриаршим визитом в армянские епархии Востока США, Великобритании и Ирландии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационная служба Первопрестола.

Верховный Патриарх Армянской Апостольской Святой Церкви проведет встречи с епархиальными структурами и благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина для обсуждения программ, реализуемых Первопрестолом.