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Католикос Всех Армян отбыл в США

Католикос Всех Армян отбыл в США

Первоиерарх Армянской Апостольской Святой Церкви,  Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II 13 января отбыл с Патриаршим визитом в армянские епархии Востока США, Великобритании и Ирландии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационная служба Первопрестола.

Верховный Патриарх Армянской Апостольской Святой Церкви проведет встречи с епархиальными структурами и благотворителями Первопрестольного Святого Эчмиадзина для обсуждения программ, реализуемых Первопрестолом.

 


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