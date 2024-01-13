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Фигурист Федор Читипаховян – 19-й на чемпионате Европы

Фигурист Федор Читипаховян – 19-й на чемпионате Европы

Член сборной Армении по фигурному катанию Федор Читипаховян на чемпионате Европы занимает 19-е место.

Как передает Арменпресс, в мужском одиночном катании чемпионата Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе после произвольной и короткой программ Федор Читипаховян набрал 197,44 балла и занял 19-е место.

Чемпионом чемпионата Европы 2024 года стал Адам ХимФан из Франции.

 


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