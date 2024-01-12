В отделе искусств Византии и христианских стран Востока Лувра будет представлена и Армения

В Лувре готовится открытие нового отдела искусств Византии и христианских стран Востока, в том числе и Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом в микроблоге X написал посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

“Лувр, который посещают 9,6 млн человек в год, является самым посещаемым музеем в мире. В Лувре готовится открытие нового отдела искусств Византии и христианских стран Востока, в том числе и Армении. A в Армении Лувр помогает в реконструкции музея Эребуни”, - написал посол.