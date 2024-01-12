Имеющая высокий рейтинг в сфере ядерной безопасности Армения является надежным партнером: и.о.главы профильного Комитета

В целях повышения уровня ядерной безопасности в Армении были реализованы важные мероприятия, связанные с двумя армянскими ядерными объектами: АЭС с двумя ее энергоблоками и сухое хранилище отработавшего ядерного топлива, которое также находится на территории АЭС. Представленные АЭС пакеты из 13 системных модификаций уже рассмотрены и проанализированы, а также согласованы пакеты из 30 изменений, запланированных в важных программах безопасности.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал исполняющий обязанности председателя Комитет по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении Хачатур Хачикян.

Он отметил, что небольшой коллектив Комитета проделал большую работу, рассмотрев множество заявок на получение разрешений на выполнение важных для безопасности работ, провел проверки для оценки текущего состояния действующего энергоблока АЭС и выполненных работ, проанализировал отчеты о расследовании пяти технических инцидентов и отчеты, удостоверяющие выполнение мероприятий, предусмотренных национальным планом стресс-тестов, а также совместно с инспекторами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) осуществил государственный учет и контроль ядерного топлива, проанализировал отчеты, подтверждающие выполнение лицензионных условий и требований.

Защита окружающей среды от радиационного воздействия является одной из важнейших функций Комитета, поэтому по ряду направлений осуществляется радиационный контроль. В целях исключения незаконного проникновения радиоактивных материалов на пограничных пунктах Армении постоянно проводятся проверки грузов, проверяются материалы, которые могут содержать радиоактивные элементы, и людям предоставляются соответствующие консультации.

“В ходе инспекционных визитов в прошлом году в Котайкской и Сюникской областях были проведены отбор проб и картографирование почвы и воды, а также радона. В 2023 году проведено 29 отборов проб сельскохозяйственных угодий, питьевой воды и рек, замеры которых выполнены лабораторией экологического мониторинга АЭС. С точки зрения радиоактивности все в норме, никаких аномалий не было выявлено. В целях сейсмической безопасности работы по сейсмическому мониторингу проводились в радиусе 50 км, 100 км и более от Армянской АЭС. Анализ данных показал, что энергетические и количественные средние значения землетрясений, зафиксированных в прошлом году, не претерпели особых изменений по сравнению с предыдущими годами, сохранив характерную для нашего региона сейсмическую активность”, - заверил Хачикян.

Коснувшись вопроса ядерных отходов, собеседник подчеркнул, что в Армении нет урановых отходов. Отработанное ядерное топливо в нашей стране до сих пор не считается ядерными отходами, оно считается собственностью Армении после перезапуска АЭС и хранится в республике. На территории АЭС имеется хранилище отработанного ядерного топлива, рассчитанное на пятьдесят лет эксплуатации.

“После удаления топлива из активной зоны оно длительное время хранится в бассейне-охладителе АЭС во влажном состоянии, остаточные тепловыделения и ядерные взаимодействия за это время существенно ослабляются, после чего топливо может храниться в условиях воздушного охлаждения. Существуют защитные чехлы, в которых снижается количество ионизирующего излучения. Срок хранения ядерного топлива можно непрерывно продлевать, если есть возможность его охладить. При необходимости будут построены дополнительные склады. В части контроля отработавшего топлива мы проводим ежегодные проверки совместно с инспекторами Международного агентства по атомной энергии. Что касается отходов других радиоактивных материалов, то они передаются в пункт временного хранения для нейтрализации”, - пояснил специалист.

Кстати, за последние годы в Армении также есть значительные достижения в сфере ядерной медицины. Если раньше лучевой диагностикой и лечением занимался только Медицинский центр имени Фанарджяна, то теперь количество клиник увеличилось. В условиях Covid-19 значительное значение приобрела компьютерная томография, которая является источником генеративного излучения и не содержит радиоактивных материалов.

Хачикян сообщил, что Комитет сотрудничает с различными международными структурами, среди них МАГАТЭ, ЕС, Еврокомиссия, СНГ. Причем программы сотрудничества касаются не только данной сферы, но также сферы образования и здравоохранения и направлены на повышение уровня ядерной безопасности в Армении.

“В частности, в рамках сотрудничества с ЕС реализуется программа, направленная на усиление готовности и возможностей реагирования нашего государственного органа. В частности, речь идет о создании радиохимической и справочной лаборатории, что будет способствовать приобретению нашей структурой соответствующих возможностей в целях экологического мониторинга радиоактивных материалов, вышедших из-под контроля. ЕС обязался оснастить лабораторию соответствующим оборудованием, имуществом и методами, а также провести обучение персонала. Территория уже выделена правительством, а проектно-строительные работы запланированы в бюджете текущего года”, - пояснил Хачикян.

ЕС также предоставил Армении мобильные дизель-генераторы, один из которых предназначен для Комитета, а остальные – для ААЭС. Они были даны по результатам анализа стресс-тестов после аварии на АЭС Фукусима. Согласно соглашению, которое будет подписано в этом году, Армении также будут предоставлены мобильные дизельные насосы для охлаждения активной зоны и неповреждения топлива в случае потери тепловой трубы, чтобы исключить ядерные аварии. Хачикян сообщил, что при поддержке ЕС установлена ​​система EWRMS, которая включает в себя расположенные вокруг Армянской АЭС 32 станции измерения гамма-излучения, в том числе две спектрометрические станции с автоматической передачей результатов измерений в режиме 24/7.

Поскольку целью Комитета является установление правил поведения и государственного регулирования в области использования атомной энергии, с этой точки зрения структура старается включить в национальное законодательство положения всех соглашений, которые также были ратифицированы Республикой Армения. В частности, речь идет о конвенциях “О ядерной безопасности”, “О физической защите ядерных материалов” и “О нераспространении ядерного оружия”. В настоящее время также начался процесс пересмотра закона “О мирном использовании атомной энергии”. Разработанный проект в ближайшее время будет представлен на международную экспертизу. Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и стремится приблизить свое национальное законодательство к требованиям европейских директив. Работы в этом направлении также продолжаются и реализуются в рамках определенной дорожной карты.

Активное сотрудничество осуществляется также между странами СНГ. Уже подписаны соглашения о радиационном мониторинге, обмене информацией и трансграничной перевозке радиоактивных материалов, целью которых является общая оценка радиационной обстановки на территории СНГ и исключение перемещения нелегальных источников радиации.

Хачикян сообщил, что Армения эффективно взаимодействует, особенно с МАГАТЭ, что позволило Армении занять более высокое место в рейтинговой шкале Агентства. Армянские эксперты участвуют в различных рабочих группах агентства. На 2024-25 годы Армения стала членом Совета управляющих МАГАТЭ. При этом, за два места боролись Армения, Украина и Азербайджан. В результате были выбраны первые две страны.

“Армения, имеющая высокий рейтинг в сфере ядерной безопасности, является надежным партнером. Это подтвердил в ходе своего последнего визита генеральный директор международного агентства Рафаэль Гросси. Армения - открытая страна и добросовестно выполняет свои обязательства”, - заключил и.о. председателя Комитета по регулированию ядерной безопасности.

Манвел Маргарян