Правительство окажет помощь принудительно перемещенным лицам из Нагорного Карабаха в вопросах трудоустройства

Правительство утвердило программу содействия организации профессиональной подготовки и стажировки для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства 11 января соответствующий проект представил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян.

Программа содействия состоит из трех компонентов. Первый компонент - это профессиональная подготовка с последующим обязательным трудоустройством в течение не менее трех месяцев, второй компонент - оплачиваемая стажировка с последующим обязательным трудоустройством в течение не менее трех месяцев и третий компонент - профессиональная подготовка с последующей оплачиваемой стажировкой и трудоустройством.

Мкртчян представил и детали трех компонентов.

«В случае первого компонента нашим соотечественникам, вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, мы предлагаем профессиональную подготовку продолжительностью до пяти месяцев. За это время работодатель должен решить, в каком учебном заведении и учебном центре будет проводиться обучение. А мы предоставим нашему соотечественнику стипендию в размере 50 тысяч драмов и еще 50 000 драмов на оплату обучения. Затем, справку о прохождении периода обучения, и он подпишет с работодателем трудовой договор на срок не менее 3 месяцев и в течение трех месяцев работодателю будут возмещены налоги в размере 50 000 драмов. При этом мы обеспечим как плату за обучение, так и стипендию на дни участия. И если работодатель не подпишет трудовой договор или расторгнет его до истечения трех месяцев, то бенефициару будут компенсированы стипендия и плата за обучение.

Второй компонент касается получения оплачиваемого опыта работы и стажировок.

Между работодателем и бенефициаром заключается шестимесячный контракт, три месяца из которых обязательно рассматриваются как оплачиваемая трудовая практика. Другими словами, мы предоставим работодателю 165 000 драмов в месяц для выплаты бенефициару зарплаты и соответствующих налогов. При этом после уплаты налогов останется 120 000 зарплаты. После прохождения практики работодатель обязуется обеспечить бенефициара работой еще на три месяца, за что работодателю в течение трех месяцев выплачивается максимум 50 000 драмов в месяц для уплаты обязательных налогов. В случае расторжения трудового договора, заключенного между работодателем и бенефициаром до истечения шести месяцев, работодатель обязан полностью вернуть сумму, выплаченную бенефициару в качестве заработной платы из суммы, предоставленной ему во время стажировки.

Третий компонент объединяет все три. То есть профессиональное образование, оплачиваемая трудовая практика и обязательное условие для приема на работу»,- представил Мкртчян.

По словам министра, эта программа уже апробирована. Она уже реализована для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях 2016–2020 годов.