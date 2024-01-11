На зимних юношеских Олимпийских играх Армению представят 3 участника

На зимних юношеских Олимпийских играх Армению будут представлять всего 3 участника.

Как передает корреспондент «Арменпресс», на зимних юношеских Олимпийских играх, стартующих в южнокорейском Канвоне, выступят лыжники Феня Галстян, Армен Маргарян и горнолыжник Акоп Акопян.

Канвон примет зимние юношеские Олимпийские игры с 19 января по 1 февраля. IV юношеские Олимпийские игры пройдут на площадках Олимпийских игр 2018 года. В игры включены 15 видов спорта.