Институт уполномоченных по делам диаспоры расширяется, ожидаются новые назначения

В этом году будет проделана значительная работа по формированию института уполномоченных по делам диаспоры. В беседе с «Арменпресс» главный уполномоченный по делам диаспоры РА Заре Синанян отметил, что этот год начнется с множественных назначений уполномоченных по делам диаспоры на местах - в разных странах, городах, где есть сформировавшаяся армянская община.

«Последние два года мы в общинах в основном проводили разъяснительную работу относительно института уполномоченных. В 2023 году мы уже начали назначать уполномоченных. Первый уполномоченный был назначен в Польше, премьер-министром Армении. Сейчас мы рассматриваем несколько кандидатур, в ближайшее время будут новые назначения. Есть большой список кандидатур на эти назначения, который также находится на рассмотрении. С лицами, включенными в список, будет проведена надлежащая работа, после мы обратимся к премьер-министру с предложением об их назначении», - рассказал Заре Синанян, добавив, что эти должности являются внештатными.

За счет внедрения института уполномоченных по делам диаспоры будут расширены сетевые возможности Аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры. По словам Заре Синаняна, их функции очень просты. Штат главного уполномоченного по делам диаспоры ограничен, а диаспора очень велика. Поэтому на местах нужны люди, которые будут связующим звеном между общинами и Аппаратом уполномоченного по делам диаспоры.

«Раньше наши дипломаты бывали контактными лицами с общиной. В результате возникла ситуация, при которой они занимались не дипломатией, а становились атташе по делам общин. Мы хотим избежать всего этого, и поэтому формируем институт уполномоченных. Они будут не из Еревана, будут назначаться на местах. Это будут люди, известные в общине, которые станут связующим звеном между общиной и с Аппаратом главного уполномоченного», - отметил Заре Синанян.

Число уполномоченных будет зависеть от численности и демографической плотности в армянской общине. В каких-то странах их будет больше, где-то меньше. В странах, где небольшие общины, сосредоточенные в одном месте, не будет необходимости в их большом количестве. В тех странах, где армянские общины есть в разных городах, естественно, будет назначено несколько уполномоченных.

Заре Синанян сообщил, что в ближайшее время ожидаются назначения в ряде стран Западной Европы.

Анна Гзирян

Оператор: Ованнес Мкртчян